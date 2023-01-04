У мережі показали, як українські гелікоптери один за одним випустили ракети по окупантах (відео)

У мережі показали ефектний політ українських гелікоптерів. Пілоти гвинтокрилів випустили ракети по російських окупантах.

Відео опублікували у Telegram-каналі армійської авіації Viking. Українці високо оцінили роботу українських повітряних асів.

Раніше українські військові з 18-ї окремої бригади армійської авіації показали, як завдають ударів по окупантах. Захисники України поділилися кадрами своєї роботи з гелікоптерів Мі-24.

Відео дня

Нагадаємо, що генерал польської армії Роман Полко, який є членом Ради у справах безпеки та оборони Польщі при президентові, поділився своїм прогнозом щодо війни в Україні. На його думку, війна закінчиться у 2023 році.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий пояснив, що потрібно Україні для того, аби переламати хід бойових дій на Донбасі. За його словами, українські військові потребують більше високоточної зброї від західних союзників.

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