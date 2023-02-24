В сети показали, как украинские военные уничтожают оккупантов в лесу (видео)

Украинские военные уничтожили группу оккупантов в лесистой местности. Для этого наши защитники нанесли точный удар по месту нахождения врага.

Ликвидацией русских военнослужащих занимались бойцы 30-й бригады. Видео опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко на своем канале в Telegram.

"С помощью вашего коптера работает 30 бригада. Россияне бегают, ползают и умирают", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть перемещение российских военных лесистой местностью, зафиксированных с помощью дрона. На следующих кадрах показан точный удар наших бойцов.

Далее следуют кадры с попыткой россиян сбежать. Некоторые оккупанты ползут по земле, очевидно, получив ранение или контузию.

Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее ВСУ с помощью дрона-камикадзе уничтожили БМП-Д оккупантов. Нашим защитникам удалось ликвидировать экипаж российских военных.

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