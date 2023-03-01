В сети показали уничтожение вражеской пехоты из дронов в Луганской области (видео)

Украинские военные уничтожили вражескую пехоту в Луганской области. Для этого наши использовали беспилотников с гранатами.

Ликвидацией врага занимались бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Видео было обнародовано в сети.

"Сватовское направление. 92-я отдельная механизированная бригада наносит артиллерийские и "бомбовые" удары по "оркопехоте", которая оккупировала одну из посадок", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как российская пехота пытается двигаться в сторону украинских позиций по лесистой местности. По предварительным данным, оккупанты хотели захватить участок "серой зоны".

На следующих кадрах показано, как оператор дрона сбрасывает гранаты прямо на головы врагов. Также на видео попали моменты попадания по месту нахождения врага более мощных снарядов.

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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