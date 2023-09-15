В США начали появляться гигантские трещины в земле: какая причина (фото)

В Соединенных Штатах Америки в разных регионах начали возникать огромные разломы на земле. Эти гигантские трещины были замечены в таких штатах, как Аризона, Юта и Калифорния. Пока только Геологическая служба Аризоны насчитала 272 км трещин.

Как сообщает Business Insider, Штаты выкачивают столько подземных вод, что земля начинает раскалываться. То есть выкачка подземных вод продолжается быстрее, чем Земля может восстановить их естественным путем.

Специалист Джозеф Кук, исследующий трещины на Земле в Геологической службе Аризоны, рассказал Insider, когда слишком много подземных вод выкачивается из природных водоносных горизонтов под поверхностью, это приводит к просадке земли и образованию трещин.

По словам Кука, трещины "не являются естественным явлением", это последствия жизнедеятельности людей.

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Он добавил, что трещины обычно возникают в бассейнах между горами и могут повредить дома, дороги, каналы и дамбы.

По данным New York Times, подобные трещины в США являются свидетельством национального кризиса.

Водоносные горизонты, обеспечивающие около 90% водопроводных систем США, истощаются настолько серьезно, что, возможно, не смогут восстановиться.

Профессор права и эксперт по водным ресурсам Университета Талсы Варигиа Боуман отметил, что по мере повышения глобальной температуры реки сокращаются, что вынуждает фермеров еще больше полагаться на запасы пресной воды подземных вод. В частности, река Колорадо, поставляющая пресную воду для фермеров на юго-западе, включая Аризону, уже сократилась почти на 20% с 2000 года.

Напомним, в районе Карапинар в Турции посреди земли возникла огромная воронка диаметром 37 метров и глубиной 12 метров. Местные издания сообщают, что огромная яма появилась в поле на плато Сеит-Хачи в районе Решадие.

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