В США не могут поймать выдру, похищающую доски для серфинга (видео)

Животное ворует, даже когда на доске сидит владелец В Санта-Крус, Калифорния, никак не могут поймать выдра, которая обворовывает серфингистов. У животного нездоровое увлечение досками для серфинга. Воровку прозвали Otter 841.

Как сообщает BBC, Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США объявила, что начала поиски выдра после наблюдения за ее "тревожным и необычным поведением". Несмотря на то, что специалисты ловят выдру на живца, животному удается избежать задержания.

Серфингисты, плавающие в водах Санта-Крус, сообщили, что к ним подплывала выдра, хваталась за доску и пыталась ее выдрать. Если животному это не удавалось, оно просто грызло его. Иногда воровка все же забирала доски.

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Местные серфингисты говорят, что никогда не видели ничего подобного. В комментарии BBC фотограф из Санта-Крус Марк Вудворд, следивший за Otter 841, однажды увидел, как она каталась на похищенной доске.

Считается, что Otter 841 является детенышем другой выдры – Otter 723. Раньше учёные давали имена выдрам перед тем как выпустить их в природную среду. И когда мама выдры-воровки так привязалась к людям, что постоянно подплывала к отдыхающим, а те ее кормили. И после того, как Otter 723 начала приближаться к байдаркам и бордам в поисках пищи, ее поймали и отправили жить в Центр ветеринарной помощи и исследование морской дикой природы в Санта-Крус. Там учёные поняли, что она беременна. Впоследствии она привела Otter 841.

Будущая воровка подросла и ее выпустили в дикую природу. Однако гены дали о себе знать. и она стала искать людей. Ученые говорят, что такая привязанность к людям может навредить выдрам, поэтому следует не кормить их, а вызвать специалистов, чтобы они выловили животных и перевезли в безопасное место, где живут популяции выдр.

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