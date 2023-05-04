В Стамбуле раскапывают 1500-летние остатки церкви Св. Полиевкта (фото)

В Турции непрерывно продолжаются археологические работы на руинах церкви Св. Полиевкта, которая считается одним из важнейших построек Восточной Римской империи. Святыню построили примерно 1500 лет назад в археологическом парке Сарачхане в Стамбуле.

Дирекция археологических музеев Стамбула производит раскопки в подземных частях церкви. Обнаруженные экскаваторами на территории артефакты заносятся в описание музея, сообщает Daily Sabah.

"Церковь, независимо от того, купольная это базилика или нет, особенно ценна своими архитектурными декоративными элементами. Например, на архитравном блоке есть красивое стихотворение, которое передает поэтическую тему. Красивые высказывания об Ании Юлиане и ее семье и родословной", – рассказали исследователи.

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Отмечается, что церковь испытала большие разрушения, особенно во время периода латинского вторжения, и пострадала от землетрясения 1010 года. Кроме того, ее части были разобраны и вывезены специально для использования в базилике Сан-Марко в Венеции.

Первые археологические раскопки церкви были проведены между 1960-1967 годами британским историком искусства Мартином Гаррисоном и турецким археологом Незихом Фиратли, и в течение этого времени была раскопана значительная часть территории.

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