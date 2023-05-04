У Стамбулі розкопують 1500-річні залишки церкви Св. Полієвкта (фото)

У Туреччині безупинно тривають археологічні роботи на руїнах церкви Св. Полієвкта, яка вважається однією з найважливіших споруд Східної Римської імперії. Святиню побудували приблизно 1500 років тому в археологічному парку Сарачхане в Стамбулі.

Дирекція археологічних музеїв Стамбула проводить розкопки в підземних частинах церкви. Виявлені екскаваторами на території артефакти заносяться до опису музею, повідомляє Daily Sabah.

"Церква, незалежно від того, купольна це базиліка чи ні, особливо цінна своїми архітектурними декоративними елементами. Наприклад, на архітравному блоці є гарний вірш, який передає поетичну тему. Красиві висловлювання про Аніцію Юліану та її родину та родовід", – розповіли дослідники.

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Зазначається, що церква зазнала великих руйнувань, особливо під час періоду латинського вторгнення, і постраждала від землетрусу 1010 року. Крім того, її частини були розібрані та вивезені, спеціально для використання в базиліці Сан-Марко у Венеції.

Перші археологічні розкопки церкви були проведені між 1960-1967 роками британським істориком мистецтва Мартіном Гаррісоном і турецьким археологом Незіхом Фіратлі, і протягом цього часу було розкопано значну частину території.

Раніше у Франції біля собору Паризької богоматері випадково натрапили на старий некрополь, у якому знайшли рештки людей з монетами у роті.

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