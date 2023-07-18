В стиле 'барбикор': актриса 'Отчаянных домохозяек' Ева Лонгория одела трендовый купальник 2023 (фото)

Актриса сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория уехала на отдых в Марбелью в Испании. В частности, на пляже она появилась в трендовом розовом купальнике в стиле "барбикор".

Об этом сообщили в Page Six. Отмечают, что на отдых 48-летняя актриса уехала вместе со своим 55-летним мужем Хосе Бастоном и 4-летним сыном Сантьяго Энрике.

Ева Лонгория выглядела ошеломленным в сплошном розовом купальнике спереди и с вырезом сзади. Также купальник имеет розовую молнию на линии декольте. К своему образу актриса добавила соломенную шляпу, золотой браслет, медальон, серьги и солнцезащитные очки в золотой оправе.

На фото попал момент, как актриса "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория в стильном купальнике играла вместе со своим сыном.

Напомним, на премьере своего последнего фильма "Flamin' Hot" Ева Лонгория появилась с редким кольцом в 23 карата. Кольцо Chopard было создано из 18-каратного розового золота и титана с 23,43-каратными оранжевыми опалами, желто-оранжевыми сапфирами, бриллиантами и рубинами.

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