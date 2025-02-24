В Киеве снова высокий уровень загрязненности воздуха: не выходите из дома без надобности и закройте окна

В столице наблюдается повышенная концентрация взвешенных частиц в воздухе, что свидетельствует о высоком загрязненности. По состоянию на 07:00 24 февраля 2025 г. индекс качества воздуха, рассчитанный по методике NowCast (US EPA), достиг 140.

Ухудшение воздуха вызвано накоплением взвешенных частиц пыли. Атмосферное давление остается высоким, а слабый ветер не способствует рассеиванию загрязняющих веществ. Об этом сообщает КГГА и данные сайта SaveEcoBot.

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Как загрязненный воздух влияет на здоровье?

Такой уровень загрязнения считается вредным для чувствительных групп населения. Он может вызывать дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями дыхательных путей, в частности астмой, а также у тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. Наиболее уязвимы дети и пожилые люди.

По состоянию на 08.00 влажность воздуха в Киеве составила 60%.

Как уберечься от воздействия загрязненного воздуха?

Жителям столицы рекомендуется:

держать окна закрытыми;

проводить влажную уборку;

пить больше воды;

использовать воздухоочиститель;

ограничить пребывание на улице.

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