В Турции обнаружили 3800-летнюю клинописную табличку на месте, пострадавшем от землетрясения (фото)

В Турции археологи обнаружили клинописную глиняную табличку в возрасте 3800 лет. Находка была сделана на юге страны во время реставрационных работ после мощных землетрясений в регионе в начале этого года.

Мурат Акар, профессор археологии в Университете Хатай Мустафа Кемаля, сообщил Anadolu, что команда из 25 членов нашла глиняную табличку с клинописной надписью на аккадском языке. Ее обнаружили в почти 4000-летнем кургане Аккана в южной провинции Хатай.

Двойные землетрясения с центром в Кахраманмарасе 6 февраля, повлекшие значительные разрушения в Хатае, также повлияли на историческое место.

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В рамках исследования команда, снимавшая обломки стен, обнаружила среди развалин глиняную табличку. Первое исследование таблички на аккадском языке выявило информацию о соглашении Ярим-Лима, первого известного царя Алалаха, о покупке другого города.

Акар сказал, что планшет не поврежден, и находка была "столь увлекательной".

"Это доказывает нам, что эти короли обладали экономической силой и потенциалом, чтобы купить другой город в те времена. На табличке, скорее всего, есть имена важных людей города, которые были свидетелями этой продажи", – добавил он.

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