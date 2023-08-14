У Туреччині виявили 3800-річну клинописну табличку на місці, яке постраждало від землетрусу (фото)

У Туреччині археологи виявили клинописну глиняну табличку віком 3800 років. Знахідку зробили на півдні країни під час реставраційних робіт після потужних землетрусів у регіоні на початку цього року.

Мурат Акар, професор археології в Університеті Хатай Мустафа Кемаля, повідомив Anadolu, що команда з 25 членів знайшла глиняну табличку з клинописним написом аккадською мовою. Її виявили в майже 4000-річному кургані Аккана в південній провінції Хатай.

Подвійні землетруси з центром у Кахраманмарасі 6 лютого, які спричинили значні руйнування в Хатаї, також вплинули на історичне місце.

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У рамках дослідження команда, яка знімала уламки стін, знайшла серед руїн глиняну табличку. Перше дослідження таблички аккадською мовою виявило інформацію про угоду Ярім-Ліма, першого відомого царя Алалаха, про купівлю іншого міста.

Акар сказав, що планшет не пошкоджений, і знахідка була "настільки захоплюючою".

"Це доводить нам, що ці королі мали економічну силу та потенціал, щоб купити інше місто в ті часи. На табличці, швидше за все, є імена важливих людей міста, які були свідками цього продажу", – додав він.

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