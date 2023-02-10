В Турции спасли украинку с ребенком, которые пять суток провели под завалами (видео)

В Турции поисково-спасательные команды по всей стране продолжают работу в районах, пострадавших от мощных землетрясений, произошедших 6 февраля. В пятницу из-под завалов смогли вытащить украинку с четырехлетним сыном, все время находившимися под руинами.

Как сообщает CNN Turk, поисково-спасательная группа в Искендеруне разбирали завалы и услышали крик о помощи. Так спасатели добрались до женщины и ее четырехлетнего сына. Это была украинка Елена Акгель и ее сын Юксель. После спасения они были переданы медикам.

По данным издания, состояние здоровья матери и ее сына удовлетворительное.

Тем временем турецкое издание "Анадола" сообщает, что в провинции Кахраманмараш спустя 102 часа после разрушительного землетрясения удалось спасти женщину по имени Джанан и ее дочь Мелику. После оказания первой помощи мать и дочь были доставлены в больницу.

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Тем временем пострадавших из зоны бедствия размещают в гостиницах 21 района Турции, главным образом в провинциях Газиантеп и Диярбакыр. Как сообщил глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Сурури Чорабатыр, представители туристического сектора делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим. Прием и размещение граждан из зоны бедствия проводится с 9 февраля.

При этом он отметил, что многие горожан отказываются покидать районы проживания, в связи с чем их направляют в гостиницы близлежащих провинций – Диярбакыр и Газиантеп.

Напомним, в понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов. Эпицентром второго землетрясения магнитудой 7,5 балла стал регион Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясений превысило 18,3 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены по всей территории страны.

Ученые сообщили, что в результате ужасного землетрясения Турция сместилась на три метра.

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