В Украине хотят отменить отсрочку мужчинам, имеющим родственников с инвалидностью

Верховная Рада проголосовала за сокращение перечня лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. В частности, под сокращение попали мужчины, имеющие родственников с инвалидностью.

Соответствующий закон №9342 нардепы приняли 28 июня. Его еще предстоит подписать президент Владимир Зеленский.

Ранее украинцы могли получить отсрочку от мобилизации при условии, что у военнообязанного есть родственник с инвалидностью I или II группы – жена (муж), родители или родители жены (супруга). Это также позволяло освободить мобилизованного в ряды ВСУ в запас.

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После подписания закона президентом Зеленским не служить можно будет только в том случае, если в семье больше нет других людей, способных удерживать человека с инвалидностью.

В законе №9342 появился абзац 11 части I статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" со словами "при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать".

Напомним, Кабмин утвердил обновленный Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее не обязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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