В Украине из продажи изъят опасный арахис, завезенный из Египта

Госпродпотребслужба обнаружила опасные химические соединения в арахисе, завезенном в Украину из Египта. Его изъят из продажи.

Как сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области, в импортном продукте обнаружили превышение максимально допустимых уровней афлатоксинов. Эти вещества содержались в скорлупе арахиса.

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"Поступило информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF)... об обнаружении превышения максимально допустимых уровней афлатоксинов (В1 и суммарного количества В1, В2, G1 и G2) в экспортируемом из Египта арахисе в экспортируемой из скорлупы (экспортер: ASM FOR CONSULTING AND EXPORT AGRICULTURAL PRODUCTS, Египет) через Польшу (импортер: ATLANTA POLAND SA, Poland) в Украину (получатель: ООО "ЛАСОЩИ ЮКРЕЙН", ул. Высочаная, 13-Г, г. Городенко, Ивано-Франковская обл., 78100)", – говорится в сообщении ГППС.

Отмечается, что операторы рынка проинформированы о необходимости изъять опасный продукт из обращения и "в срок не более двух рабочих дней в письменном виде информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области".

Справка: афлатоксины это одна из наиболее опасных групп микотоксинов, обладающих сильными канцерогенными свойствами. Они могут быть смертельно опасны.

Часто источником афлатоксинов является зерно кукурузы, проса, риса, пшеницы, ячменя, орехи, специи, бобы какао и кофе-фрукты, а также семена хлопчатника и других масличных растений. Афлатоксины также выявляют в молоке, мясе, яйцах.

Продуцентами афлатоксинов есть некоторые штаммы двух видов микроскопических грибов: Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus.

Афлатоксин-В1 может вызвать злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снизить иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность.

Напомним, одним из самых ожесточенных считается спор о том, лучше ли зерновой кофе растворимым и можно ли вообще последний называть кофе. Ответы на эти вопросы дал кандидат химических наук Глеб Репич.

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