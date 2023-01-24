В Украине мошенники придумали новую схему, как выманивать деньги из-за продажи дров

Купить дрова в Украине - мошенники придумали новую схему обмана украинцев с дровами - как не попасться

В Украине активизировались мошенники и создали новую схему для выманивания денег из украинцев. Из-за популярности печного отопления они продают древесину, которой в принципе нет.

Об этом рассказали на Facebook-странице областного управления лесного хозяйства Полтавской области. Там отметили, что для привлечения внимания украинцев мошенники ставят низкие цены.

Как работают мошенники по новой схеме по продаже дров

Аферисты публикуют объявления о продаже дров в соцсети Facebook. Древесину, необходимую для отопления, они предлагают по заниженным ценам. Однако мошенники просят предоплату на банковскую карту физического лица.

Мошенники обманывают украинцев при покупке дров - как не попасться на мошеннические схемы

После того, как были перечислены деньги, связь с продавцом теряется. Потому за свой уплаченный товар человек не может получить.

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Как распознать мошенников и не попасться на схему

Украинцев призывали помнить, что в Украине никакие лесхозы не принимают оплату непосредственно на банковские карты. Для легального приобретения древесины для отопления дома необходимо сначала заключить контракт на ее покупку. После этого покупатель получает счет, где обязательно указывают реквизиты продавца и информацию о продукции (количество и цена).

Оплата производится по счету непосредственно в лесхозе или в любом отделении банка, платежном терминале, онлайн-банкинге. После этого лесхоз отгружает дрова по договору.

Кроме этого, есть возможность легально купить дрова у лесхоза онлайн с помощью государственного интернет-магазина " Дрова Є ".

Напомним, что в Украине полиция в очередной раз предупредила украинцев о мошенниках, которые выманивают деньги у граждан. Правоохранители призывали быть внимательными и не сообщать посторонним личные данные.

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