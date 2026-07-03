В Украине обновили правила бронирования от мобилизации: что изменилось

Кабинет Министров Украины обновил правила бронирования работников предприятий, имеющих статус критически важных. Изменения касаются критериев получения такого статуса, минимального уровня заработной платы, а также порядка учета работников, работающих по совместительству.

О нововведениях во время выступления в Верховной Раде сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев. По словам министра, механизм бронирования остается одним из ключевых инструментов поддержки экономики, в то же время он должен учитывать потребности вооруженных сил в человеческих ресурсах.

"Бронирование постоянно находится в фокусе внимания правительства. Важно, чтобы этот механизм обеспечивал справедливый баланс между потребностями экономики и армии", - подчеркнул Соболев.

Он отметил, что действующие подходы к бронированию не пересматривались с декабря 2024 года. Учитывая длительную войну, увеличение количества забронированных работников и изменение потребностей государства правительство в июне приняло соответствующее постановление.

Новые критерии для критически важных предприятий

Теперь предприятие должно соответствовать по меньшей мере трем критериям, чтобы получить или сохранить статус критически важного.

Обязательными для всех стали:

отсутствие налоговой задолженности;

соответствие установленному уровню средней заработной платы.

В связи с ростом средних доходов в Украине минимальный зарплатный порог повысили до трех минимальных заработных плат - 25 900 гривен. Для предприятий, работающих в прифронтовых регионах, действует отдельная норма – не менее 21 600 гривен.

Третий критерий компания может выбрать самостоятельно. К примеру, это может быть:

уплата налогов на сумму свыше 1,5 млн. гривен в год;

валютная выручка более 32 млн. евро ежегодно.

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Ужесточение отраслевых требований

Правительство также пересмотрело профильные критерии для отдельных сфер деятельности, чтобы статус критически важных получали только предприятия, реально обеспечивающие потребности государства и экономики.

К примеру, если раньше производителям протезов достаточно было обеспечить ими 50 человек в год, то теперь минимальный показатель увеличили до 300 человек.

Кому придется подавать документы повторно

По оценкам Министерства экономики, новые правила коснутся примерно 20% предприятий. Они должны будут повторно подтвердить соответствие обновленным критериям, о чем сообщат отдельно.

Для остальных 80% компаний процедура будет упрощена. До 10 августа им необходимо предоставить только налоговую отчетность и справку о средней заработной плате работников за последний месяц.

Новый порядок учета совместителей

Отдельные изменения касаются работников, работающих по совместительству.

Как пояснил Алексей Соболев, ранее таких сотрудников могли одновременно учитывать при расчете квоты на бронирование сразу на нескольких предприятиях. Это позволяло отдельным работодателям искусственно увеличивать количество работников, которых можно было забронировать.

Теперь совместителя будут учитывать только по одному месту работы — по тому, где он работает дольше всего.

Если по новому порядку учета предприятие превысит разрешенную квоту забронированных работников, оно получит соответствующее уведомление. После этого работодателю предоставят семь дней, чтобы привести количество забронированных работников в соответствие с обновленными требованиями.

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