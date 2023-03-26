В Украине перевели часы на летнее время: как проверить точное время

Точное время в Киеве - в Украине перевели часы - летнее время 2023

В Украине в ночь с 25 на 26 марта перевели часы на летнее время. То есть на один час вперед, чтобы продлить световой день.

Сезонный перевод стрелок происходит дважды в год. Один раз часы переводят на зимнее время (в последнее воскресенье октября в 4:00 утра в час назад) и на летнее время (в последнее воскресенье марта в 3:00 утра в час вперед).

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Переход на летнее время означает, что жителям Украины придется привыкнуть к тому, что просыпаться теперь нужно часом раньше.

Проверить точное время в Киеве можно на следующих ресурсах:

Заметим, что большинство современных электронных устройств, подключенных к Интернету, автоматически переводят часы. Однако владельцам механических часов нужно сделать это самостоятельно, а также на бытовых приборах (электроплиты, микроволновые печи и т.п.).

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Впрочем, есть и негативная сторона сезонного перевода стрелок. Поскольку изменение суточных ритмов повлияет на здоровье человека. Особенно это касается людей с ослабленным иммунитетом и лиц, имеющих сердечно-сосудистые заболевания.

Перевод часов на зимнее/летнее время происходит с 1996 года, когда Кабинет министров принял постановление №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Эта процедура проходит для адаптации рабочих часов под световой день и экономии электроэнергии.

Однако в Украине уже не первый год продолжаются дебаты об отмене перевода стрелок "туда-сюда". Впрочем, в 2023 году все еще живем в этом ритме.

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Напомним, доктор медицинских наук Энтони Юн из Детройта объяснил, почему не стоит спать голыми. Этот вопрос, по его словам, касается только гигиены.

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