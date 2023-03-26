В Україні перевели годинники на літній час: як перевірити точний час

В Україні у ніч з 25 на 26 березня перевели годинники на літній час. Тобто на одну годину вперед, аби продовжити світловий день.

Сезонне переведення стрілок відбувається двічі на рік. Один раз годинники переводять на зимовий час (в останню неділю жовтня о 4:00 ранку на годину назад) та на літній час (в останню неділю березня о 3:00 ранку на годину вперед).

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Перехід на літній час означає, що жителям України доведеться звикнутись з тим, що прокидатися тепер треба на годину раніше.

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Перевірити точний час у Києві можна на наступних ресурсах:

Зауважимо, що більшість сучасних електронних пристроїв, які підключені до Інтернету, автоматично переводять годинник. Проте власникам механічних годинників треба зробити це самостійно, а також на побутових приладах (електроплити, мікрохвильові печі тощо).

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Утім, є й негативний бік сезонного переведення стрілок. Оскільки зміна добових ритмів матиме поганий вплив на здоров'я людини. Особливо це стосується людей з ослабленим імунітетом та осіб, що мають серцево-судинні захворювання.

Переведення годинників на зимовий/літній час відбувається від 1996 року, коли Кабінет міністрів ухвалив постанову №509 "Про порядок обчислення часу на території України". Ця процедура відбувається для адаптації робочих годинників під світловий день та економії електроенергії.

Проте в Україні вже не перший рік тривають дебати щодо скасування переведення стрілок "сюди-туди". Утім, у 2023 році все ще живемо в цьому ритмі.

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Нагадаємо, доктор медичних наук Ентоні Юн із Детройта пояснив, чому не варто спати голими. Це питання, за його словами, стосується лише гігієни.

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