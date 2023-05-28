В Украине расширили список тех, кому могут назначить субсидию: кто получит льготу

Специалист управления Пенсионного фонда Кировоградской области, Антонина Торшина, дала пояснения относительно последних изменений в системе назначения субсидий.

Одно из изменений заключается в расширении круга людей, которые могут получить субсидию, даже если у них нет никакого дохода. Ранее это право принадлежало только тем, кто находился в тюрьмах или имел ограничение свободы, что подтверждалось справкой из исправительной колонии или следственного изолятора. По новым правилам, люди, которые в течение месяца находились в плену, также могут получить субсидию при условии предоставления справки о пребывании в плену.

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Также были внесены изменения по учету доходов при назначении жилищной субсидии. Ранее доходы людей, участвовавших в проведении АТО и ООС, не учитывались при расчете субсидии. Теперь этот пункт дополнили словами: "принимающие (принимающие) непосредственное участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ". Это означает, что субсидию могут получать военнослужащие и сотрудники силовых структур.

Кроме того, постановлением Кабинета Министров предусмотрены другие изменения. В частности, при назначении субсидии не будут учитываться доходы людей, имеющих отличный адрес проживания от адреса домохозяйства, которые находятся в плену или считаются безвестно отсутствующими по решению суда или имеющими правовой статус людей, пропавших без вести.

Также была введена возможность указывать отличный от фактического адреса местожительства в сведениях о человеке. Ранее учитывался только зарегистрированный и фактический адрес проживания. Однако теперь субсидия может быть назначена только по одному месту жительства – зарегистрированному, задекларированному или фактическому.

Дополнительно было установлено ограничение срока, предоставляемого для исправления ошибок в заявлении или декларации во время болезни заявителя. По новым правилам этот срок можно продлить на период болезни субсидианта, но не дольше, чем до окончания отопительного или неотапливаемого сезона.

Дополнительно, введено обязательство уведомлять уполномоченный орган в течение 30 календарных дней, если кем-либо из членов домохозяйства или членом семьи было пребывание за границей в течение более 60 дней в период, за который учитываются доходы.

Следует отметить, что субсидия является видом адресной государственной социальной помощи для лиц, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги из-за низкого дохода. В частности, эта помощь оказывается уязвимым категориям населения. По вопросам льгот установлены законодательством или другими нормативными актами, направленными на поддержку определенных категорий лиц, таких как участники боевых действий, люди с инвалидностью, чернобыльцы и другие. Льгота базируется на принадлежности к определенной законодательством категории, а не на финансовом состоянии лица.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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