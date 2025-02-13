В Украине рекордно подорожали подержанные авто: в каких областях зафиксированы самые выгодные цены

В январе 2025 года средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в Украине достигла $6000, что является самым высоким показателем за последний период. Самые доступные авто продаются в Херсонской области ($2650) и Донецкой области ($2900), что объясняется сложной экономической ситуацией и невысоким уровнем спроса.

Средняя стоимость оказалась высокой, ведь длительное время этот показатель оставался на уровне $5500. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного Институтом исследований авторынка, пишет OBOZ.UA.

Повышение цен обусловлено тем, что недорогие автомобили все чаще продаются через социальные сети, а не на крупных платформах объявлений. В результате официальная статистика учитывает преимущественно более дорогие предложения, что влияет на средний показатель. К регионам, где стоимость авто наиболее приближена к среднему уровню по стране, относятся:

Ровенская область – $6300;

– $6300; Одесская область – $6200;

– $6200; Тернопольская область – $5800;

– $5800; Винницкая область – $5700.

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Самые высокие цены на автомобили традиционно фиксируются в крупных городах и экономически развитых регионах. В частности:

Киев и Киевская область – средняя стоимость авто составляет $8600, что на $200 больше, чем в декабре. Такой рост объясняется высоким спросом на транспорт в столице, а также значительно более высоким уровнем доходов населения. Кроме того, в этом регионе действует большое количество автосалонов и дилерских центров.

– средняя стоимость авто составляет $8600, что на $200 больше, чем в декабре. Такой рост объясняется высоким спросом на транспорт в столице, а также значительно более высоким уровнем доходов населения. Кроме того, в этом регионе действует большое количество автосалонов и дилерских центров. Львовская область – средняя стоимость автомобилей составляет примерно $8000. Львов остается важным экономическим центром, а его расположение неподалеку от границы способствует активному ввозу автотранспорта из Европы, что напрямую влияет на ценовую политику.

– средняя стоимость автомобилей составляет примерно $8000. Львов остается важным экономическим центром, а его расположение неподалеку от границы способствует активному ввозу автотранспорта из Европы, что напрямую влияет на ценовую политику. Закарпатская область – средняя цена подержанного автомобиля составляет около $6800. Это объясняется значительным количеством импортируемых машин, ведь этот регион традиционно выполняет роль основного "окна" для ввоза авто в Украину.

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В регионах, пострадавших от войны или находящихся в сложной экономической ситуации, средняя стоимость автомобилей заметно ниже. К таким относятся:

Херсонская область – средняя стоимость автомобилей составляет $2650, что на $250 меньше, чем в прошлом месяце. Основными причинами такого снижения являются экономические проблемы, частичная оккупация территории и близость к боевым действиям, что существенно уменьшает спрос на транспорт.

Донецкая область – средняя цена авто составляет $2900, что на $100 ниже, чем раньше. Покупательная способность населения остается низкой из-за военных обстоятельств, что непосредственно влияет на рынок автомобилей в регионе.

Разница в стоимости автомобилей в разных регионах обусловлена несколькими ключевыми факторами. Среди них:

уровень экономической активности и доходов – в Киеве и Львове больше обеспеченных покупателей, которые могут позволить себе тратить больше на автомобили;

– в Киеве и Львове больше обеспеченных покупателей, которые могут позволить себе тратить больше на автомобили; близость к границам – на Закарпатье и во Львове представлено больше импортных авто, что непосредственно влияет на формирование цен;

– на Закарпатье и во Львове представлено больше импортных авто, что непосредственно влияет на формирование цен; боевые действия и экономические трудности – в Херсонской и Донецкой областях наблюдается ослабление экономики, что приводит к снижению спроса и стоимости автомобилей.

Напомним, ранее эксперты назвали ТОП-10 кроссоверов, которые долго не теряют свою цену..

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