В Україні рекордно здорожчали вживані авто: в яких областях зафіксовані найвигідніші ціни

У січні 2025 року середня вартість вживаного легкового автомобіля в Україні досягла $6000, що є найвищим показником за останній період. Найдоступніші авто продаються в Херсонській області ($2650) та Донецькій області ($2900), що пояснюється складною економічною ситуацією та невисоким рівнем попиту.

Середня вартість виявилася високою, адже тривалий час цей показник залишався на рівні $5500. Про це свідчать дані моніторингу, проведеного Інститутом досліджень авторинку, пише OBOZ.UA.

Підвищення цін зумовлене тим, що недорогі автомобілі все частіше продаються через соціальні мережі, а не на великих платформах оголошень. Внаслідок цього офіційна статистика враховує переважно дорожчі пропозиції, що впливає на середній показник. До регіонів, де вартість авто найбільш наближена до середнього рівня по країні, належать:

Рівненська область – $6300;

– $6300; Одеська область – $6200;

– $6200; Тернопільська область – $5800;

– $5800; Вінницька область – $5700.

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Найвищі ціни на автомобілі традиційно фіксуються у великих містах та економічно розвинених регіонах. Зокрема:

Київ та Київська область – середня вартість авто складає $8600, що на $200 більше, ніж у грудні. Таке зростання пояснюється високим попитом на транспорт у столиці, а також значно вищим рівнем доходів населення. Крім того, в цьому регіоні діє велика кількість автосалонів і дилерських центрів.

Львівська область – середня вартість автомобілів становить приблизно $8000. Львів залишається важливим економічним центром, а його розташування неподалік від кордону сприяє активному ввезенню автотранспорту з Європи, що безпосередньо впливає на цінову політику.

– середня вартість автомобілів становить приблизно $8000. Львів залишається важливим економічним центром, а його розташування неподалік від кордону сприяє активному ввезенню автотранспорту з Європи, що безпосередньо впливає на цінову політику. Закарпатська область – середня ціна вживаного автомобіля складає близько $6800. Це пояснюється значною кількістю імпортованих машин, адже цей регіон традиційно виконує роль основного "вікна" для ввезення авто в Україну.

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У регіонах, які постраждали від війни або перебувають у складній економічній ситуації, середня вартість автомобілів помітно нижча. До таких належать:

Херсонська область – середня вартість автомобілів становить $2650, що на $250 менше, ніж минулого місяця. Основними причинами такого зниження є економічні проблеми, часткова окупація території та близькість до бойових дій, що суттєво зменшує попит на транспорт.

– середня вартість автомобілів становить $2650, що на $250 менше, ніж минулого місяця. Основними причинами такого зниження є економічні проблеми, часткова окупація території та близькість до бойових дій, що суттєво зменшує попит на транспорт. Донецька область – середня ціна авто складає $2900, що на $100 нижче, ніж раніше. Купівельна спроможність населення залишається низькою через воєнні обставини, що безпосередньо впливає на ринок автомобілів у регіоні.

Різниця у вартості автомобілів у різних регіонах зумовлена кількома ключовими факторами. Серед них:

рівень економічної активності та доходів – у Києві та Львові більше забезпечених покупців, які можуть дозволити собі витрачати більше на автомобілі;

близькість до кордонів – на Закарпатті та у Львові представлено більше імпортних авто, що безпосередньо впливає на формування цін;

– на Закарпатті та у Львові представлено більше імпортних авто, що безпосередньо впливає на формування цін; бойові дії та економічні труднощі – у Херсонській і Донецькій областях спостерігається ослаблення економіки, що спричиняє зниження попиту та вартості автомобілів.

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