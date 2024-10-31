В Украине введут статус 'трудоспособности': о чем идет речь

В Минсоцполитики подготовили законопроект, направленный на поддержку лиц с ограниченной трудоспособностью, в том числе людей с инвалидностью, путем введения новых выплат и услуг. В документе предлагается ввести отдельный статус трудоспособности и отделить его от инвалидности.

Законопроект предусматривает переход от системы определения инвалидности на основе выводов МСЭК к оценке трудоспособности личности. Об этом сообщается на сайте ПФУ.

Это предполагает анализ функциональных ограничений человека и их влияние на способность к работе. Оценка трудоспособности станет частью процесса реабилитации, проводится на финальном этапе после завершения комплексной реабилитации.

Согласно новому статусу, при полном устойчивом ограничении трудоспособности человеку автоматически будут назначаться ежемесячная страховая выплата. В случае частичного ограничения будут оказывать поддержку для возврата к работе, повышения квалификации или переквалификации и ежемесячную выплату при условии активного содействия трудоустройству.

Лица, которых признают трудоспособными, считаются такими, которые могут самостоятельно обеспечить собственное благосостояние и не нуждаются в финансовой поддержке от государства.

Процедура оценки работоспособности будет анонимной и дистанционной, будет производиться на основе информации без имен и фамилий. Заявка будет подаваться электронно или на бумаге после завершения реабилитационного курса, а статус работоспособности будет определять независимый эксперт.

Размер выплат будет зависеть от степени утраты трудоспособности. Для лиц, нуждающихся в поддержке во время реабилитации, размер выплат будет увеличен.

Также предлагается, что страховая выплата будет предоставляться до одного года в случае продолжительного реабилитационного процесса. Для тех, кто имеет устойчивое ограничение трудоспособности, страховая выплата заменит пенсию по инвалидности и ежемесячную страховую выплату, избежав дублирования выплат.

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При наличии других источников дохода размер страховой выплаты может быть уменьшен. Единовременная выплата из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания будет предоставляться независимо от влияния инцидента на работоспособность.

Изменения, предусмотренные законом, будут применяться только для новых страховых случаев после вступления закона в силу. Лица, уже получающие выплаты по действующему законодательству, продолжат получать их и в дальнейшем.

Как сообщает Минсоцполитики, действующая система социального страхования в Украине ориентирована на понятие "инвалидность" как "нетрудоспособность" с акцентом на ограничениях и предоставление минимальных выплат.

В частности, в Украине из 2,7 млн человек с инвалидностью работают всего около 18%, в то время как в Европе занятость людей с инвалидностью составляет 50%.

Более 1,5 млн человек с третьей группой инвалидности могут быть трудоустроены без значительных адаптаций рабочих мест, однако остаются безработными, что ограничивает их материальное и психологическое благополучие.

Авторы проекта отмечают, что из-за демографических проблем, дефицита рабочей силы и ослабления социального страхования возникла потребность в новом подходе, который бы поддерживал активность и взаимную ответственность. Каждый украинец, способный к труду, должен иметь возможность вносить вклад в общее благосостояние, что выгодно для государства и общества.

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