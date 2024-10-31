В Україні запровадять статус 'працездатності': про що йдеться

У Мінсоцполітики підготували законопроєкт, спрямований на підтримку осіб з обмеженою працездатністю, зокрема людей з інвалідністю, шляхом запровадження нових виплат та послуг. У документі пропонується ввести окремий статус "працездатності" та відокремити його від "інвалідності".

Законопроєкт передбачає перехід від системи визначення інвалідності на основі висновків МСЕК до оцінювання працездатності особи. Про це повідомляється на сайті ПФУ.

Це передбачає аналіз функціональних обмежень людини та їхнього впливу на здатність до роботи. Оцінка працездатності стане частиною процесу реабілітації, проводитиметься на фінальному етапі після завершення комплексної реабілітації.

Згідно з новим статусом, у разі повного стійкого обмеження працездатності людині автоматично призначатимуть щомісячну страхову виплату. У випадку часткового обмеження – надаватимуть підтримку для повернення до роботи, підвищення кваліфікації або перекваліфікації та щомісячну виплату за умови активного сприяння працевлаштуванню.

Особи, яких визнають працездатними, вважатимуться такими, що можуть самостійно забезпечити власний добробут і не потребують фінансової підтримки від держави.

Процедура оцінки працездатності буде анонімною та дистанційною, здійснюватиметься на основі інформації без імен та прізвищ. Заявка подаватиметься електронно або на папері після завершення реабілітаційного курсу, а статус працездатності визначатиме незалежний експерт.

Розмір виплат залежатиме від ступеня втрати працездатності. Для осіб, що потребують підтримки під час реабілітації, розмір виплат буде збільшено.

Також пропонується, що страхова виплата надаватиметься до одного року в разі тривалого реабілітаційного процесу. Для тих, хто має стійке обмеження працездатності, страхова виплата замінить пенсію по інвалідності та щомісячну страхову виплату, уникнувши дублювання виплат.

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У разі наявності інших джерел доходу розмір страхової виплати може бути зменшено. Одноразова виплата через нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання буде надаватись незалежно від впливу інциденту на працездатність.

Зміни, передбачені законопроєктом, будуть застосовуватись лише для нових страхових випадків після набуття законом чинності. Особи, які вже отримують виплати за чинним законодавством, продовжать отримувати їх і надалі.

Як повідомляє Мінсоцполітики, чинна система соціального страхування в Україні орієнтована на поняття "інвалідність" як "непрацездатність" з акцентом на обмеженнях і надання мінімальних виплат.

Зокрема, в Україні з 2,7 млн осіб з інвалідністю працюють лише близько 18%, тоді як у Європі зайнятість людей з інвалідністю становить 50%.

Понад 1,5 млн осіб із третьою групою інвалідності можуть бути працевлаштовані без значних адаптацій робочих місць, однак залишаються безробітними, що обмежує їхній матеріальний і психологічний добробут.

Автори проєкту наголошують, що через демографічні проблеми, дефіцит робочої сили та ослаблення соціального страхування виникла потреба в новому підході, який би підтримував активність і взаємну відповідальність. Кожен українець, здатний до праці, повинен мати можливість робити внесок у спільний добробут, що є вигідним для держави та суспільства.

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