В 'Укргидроэнерго' объяснили, при каких условиях Каховскую ГЭС можно не восстанавливать

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховскую ГЭС могут не восстанавливать. По словам Игоря Сироты, это возможно, если удастся решить ряд технических вопросов.

В частности, речь идет о вопросах, связанных с опустошением Каховского водохранилища. Об этом сообщают в "Укргидроэнерго".

"Если мы сможем решить эти вопросы без восстановления Каховской ГЭС, то тогда можно будет обсуждать, есть ли целесообразность строительства гидроэлектростанции. Однако сейчас ГЭС – единственное решение этих проблем", – отметил Сирота.

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В частности, среди проблем у компании называют:

покрытие дефицита воды в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях;

потери оросительной системы, питавшейся из водохранилища;

водоснабжение Крыма после деоккупации;

обеспечение водой прудов охладителей Запорожской АЭС;

обеспечение речного судоходства по Днепру (сейчас глубина на месте Каховского водохранилища снизилась примерно на 14 метров).

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

В Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

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