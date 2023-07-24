В 'Укргідроенерго' пояснили, за яких умов Каховську ГЕС можна не відбудовувати

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховську ГЕС можуть не відбудовувати. За словами Ігоря Сироти, це можливо, якщо вдасться розв'язати низку технічних питань.

Зокрема йдеться про питання, пов'язані зі спустошенням Каховського водосховища. Про це повідомляють в "Укргідроенерго".

"Якщо ми зможемо розвʼязати ці питання без відновлення Каховської ГЕС, то тоді можна буде обговорювати, чи є доцільність будівництва гідроелектростанції. Проте наразі ГЕС – єдине розвʼязання цих проблем", – зазначив Сирота.

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Зокрема, серед проблем у компанії називають:

покриття дефіциту води в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях;

втрати зрошувальної системи, яка живилась з водосховища;

водопостачання Криму після деокупації;

забезпечення водою ставків охолоджувачів Запорізької АЕС;

забезпечення річкового судноплавства Дніпром (зараз глибина на місці Каховського водосховища знизилась приблизно на 14 метрів).

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

В Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

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