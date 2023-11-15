В уряді змінили порядок надання житлових субсидій Пенсійним фондом: що потрібно знати

Пенсионный фонд Украины получил новые полномочия по назначению жилищных субсидий гражданам по декларативному принципу. Это стало возможным благодаря усовершенствованию порядка, объявленного правительством.

Такую информацию подтвердил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Согласно объявленному, Пенсионный фонд Украины получил право назначать выплаты жилищных субсидий по декларативному принципу, используя упрощенные заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и адреса домохозяйства.

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Эти изменения были внесены в постановление Кабмина от 21 октября 1995 г. №848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива" и постановления Кабмина от 13 июня 2023 г. №601 "О реализации экспериментального проекта по усовершенствованию порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Кроме того, логику идентификации имеющихся жилищно-коммунальных услуг по адресу домохозяйства теперь будет осуществлять Пенсионный фонд, а не их поставщики или исполнители. Правительство также предусмотрело возможность продления срока рассмотрения упрощенных заявлений на назначение субсидий на 10 рабочих дней в случае выявления фактов, требующих дополнительной проверки.

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