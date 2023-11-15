В уряді змінили порядок надання житлових субсидій Пенсійним фондом: що потрібно знати

Пенсійний фонд України отримав нові повноваження щодо призначення житлових субсидій громадянам за декларативним принципом. Це стало можливим завдяки удосконаленню порядку, яке оголосив уряд.

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Таку інформацію підтвердив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Згідно з оголошеним, Пенсійний фонд України отримав право призначати виплати житлових субсидій за декларативним принципом, використовуючи спрощені заяви про призначення та надання житлової субсидії та адреси домогосподарства.

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Ці зміни були внесені до постанови Кабміну від 21 жовтня 1995 року №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" та постанови Кабміну від 13 червня 2023 року №601 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Окрім того, логіку ідентифікації наявних житлово-комунальних послуг за адресою домогосподарства тепер буде здійснювати Пенсійний фонд, а не їх надавачі чи виконавці. Уряд також передбачив можливість продовження терміну розгляду спрощених заяв на призначення субсидій на 10 робочих днів у разі виявлення фактів, які потребують додаткової перевірки.

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