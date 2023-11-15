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В уряді змінили порядок надання житлових субсидій Пенсійним фондом: що потрібно знати

Игорь Романько

ПФУ получил возможность назначать жилищные субсидии украинцам по декларативному принципу

Пенсионный фонд Украины получил новые полномочия по назначению жилищных субсидий гражданам по декларативному принципу. Это стало возможным благодаря усовершенствованию порядка, объявленного правительством.

Такую информацию подтвердил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Согласно объявленному, Пенсионный фонд Украины получил право назначать выплаты жилищных субсидий по декларативному принципу, используя упрощенные заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и адреса домохозяйства.

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Эти изменения были внесены в постановление Кабмина от 21 октября 1995 г. №848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива" и постановления Кабмина от 13 июня 2023 г. №601 "О реализации экспериментального проекта по усовершенствованию порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Кроме того, логику идентификации имеющихся жилищно-коммунальных услуг по адресу домохозяйства теперь будет осуществлять Пенсионный фонд, а не их поставщики или исполнители. Правительство также предусмотрело возможность продления срока рассмотрения упрощенных заявлений на назначение субсидий на 10 рабочих дней в случае выявления фактов, требующих дополнительной проверки.

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