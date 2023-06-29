В Запорожье начинаются учения на случай аварии на ЗАЭС

В Запорожье проведут обучение в случае возможного подрыва Запорожской атомной станции

В Запорожье проведут обучение в случае возможного террористического акта на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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По его словам, в городе и Запорожском районе начинаются командно-штабные учения по управлению и силам гражданской защиты.

Возможно ограничение движения транспорта. Цель этих мер – обеспечить координацию действий всех служб в случае угрозы террористического акта на Запорожской АЭС.

Малашко подчеркнул, что ситуация под контролем и призвал граждан воздерживаться от лишнего внимания к учениям. Глава областной военной администрации заявил, что в случае крушения будут включены сигналы сирен и других систем оповещения, после чего важно слушать сообщения властей и получать дальнейшую информацию из официальных источников.

Ранее международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) прокомментировало угрозу работы Запорожской атомной электростанции из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

А эксперты по Энергоатому объяснили, что ждет украинцев в случае ядерного взрыва на ЗАЭС.

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