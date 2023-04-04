Веганская паска для тех, кто постится всегда: простой рецепт

Для исповедующих веганство период пасхальных праздников является большим испытанием, ведь запах пасок, пирожков и разнообразных мясных блюд такой ароматный, что иногда едва сдерживаешься, чтобы не начать лакомиться ими раньше времени, пока идет пост и на кухне продолжается процесс подготовки.

Однако и для веганов существует множество рецептов праздничных пасхальных блюд. Среди них есть и веганские пояса.

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Предлагаем ознакомиться с рецептом паски, являющейся аналогом ямайского кекса. Это ароматное и легкое в приготовлении блюдо, которое захотят попробовать ваши "мясоедные друзья".

Рецепт постной паски на 2 порции:

Пшено – 400 г

Кешью – 150 г

Сироп топинамбура – 3 ст. л.

Цедра лимона – по вкусу

Масло кокосовое – 4 ст. л.

Курага – 5 штук

Изюм – 25 г

Сок лимонный – 2 ст. л.

Как готовить:

Кешью нужно предварительно замочить минимум на 4 часа, лучше на ночь.

Курагу и изюм промыть и залить теплой водой.

Из хорошо промытого пшена (иначе будет горьким) нужно сварить мягкую кашу. Смешайте пшено, кешью, добавьте сироп топинамбура, сок и цедру лимона, кокосовое масло.

Блендером перебейте все до однородной массы. Если масса очень густая, можно добавить кипяченую воду. Однако не спешите это делать, поскольку густота имеет преимущества – так паска лучше скрепится, когда будет настаиваться в холодильнике.

В конце приготовления в тесто добавьте измельченную курагу и изюм и перемешайте ложкой или силиконовой лопаткой.

Затем нужно переложить тесто в формы и поставить в холодильник на ночь или хотя бы на 7-8 часов.

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