Великобритания подтвердила передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow: как это оружие изменит ситуацию на фронте

Согласно информации, предоставленной несколькими высокопоставленными западными чиновниками, Великобритания отправила Украине крылатые ракеты дальнего радиуса действия под названием Storm Shadow, как подготовку к ожидаемому контрнаступлению Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает CNN.

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"Великобритания ранее заявляла, что будет поставлять Украине оружие большой дальности, теперь это будет включать несколько ракет Storm Shadow. Британское правительство четко дало понять, что это лишь ответ на умышленные нападения россии на гражданскую национальную инфраструктуру и является пропорциональным ответом", – сказал западный чиновник. CNN.

Storm Shadow является крылатой ракетой большого дальнего радиуса действия, совместно разработанной Великобританией и Францией, обычно запускаемой с воздуха. Согласно данным, она имеет дальность полета более 250 км, немного отставая от американской армейской системы класса "земля-земля" ATACMS. Эти ракеты могут быть использованы для нанесения удара на временно оккупированной российской армией территории Украины.

Западный чиновник сообщил, что Великобритания получила гарантии от правительства Украины, что эти ракеты будут использоваться исключительно на суверенной территории Украины и не будут применяться на территории России.

В статье также говорится, что британские официальные лица часто выражали публичные заявления, признав Крым украинской суверенной территорией и назвав его незаконно аннексированным.

По словам высокопоставленного американского чиновника, ракета Storm Shadow представляет "настоящее изменение правил игры относительно дальности действия" и предоставляет Киеву возможности, которые он спрашивал еще с самого начала войны.

Что известно о Storm Shadow

Storm Shadow/SCALP EG – совместная разработка Франции и Великобритании и предназначена для атак на важные стационарные цели, обладающие мощной противовоздушной обороной. Эта авиационная крылатая ракета может быть использована в любое время суток даже при сложных метеоусловиях и против применения средств радиоэлектронного противодействия противника.

Разработка ракеты Storm Shadow была начата компанией MBDA в 1995 году по заказу военных ведомств Франции и Великобритании. Первые успешные испытания ракеты прошли в декабре 2000 года, и она была принята на вооружение британских военно-воздушных сил в 2003 году.

Французский и британский варианты ракеты Storm Shadow в целом имеют одинаковую конструкцию, разница только в программном обеспечении и используемых самолетах-носителях для ракеты.

Основные особенности конструкции ракеты SCALP/Storm Shadow включают твердотопливный двигатель, аэродинамические выдвижные поверхности, дозвуковую скорость (М=0,8), низкий профиль полета и малую радиолокационную заметность.

Для обеспечения максимальной точности ракета оснащена системой приема сигналов американской спутниковой навигации GPS, а в будущем возможно использование европейской системы Galileo. На финальном этапе полета ракеты используется тепловизионная система самонаведения с функцией распознавания целей.

Подход к цели стандартный для дозвуковых крылатых ракет – перед приближением к цели ракета выполняет горку с последующим пикированием на объект наведения. Угол пикирования может устанавливаться в зависимости от свойства цели. Боевая часть тандемная, типа BROACH на подлете "выстреливает" в цель суббоеприпаса, пробивает отверстие в стене сооружения, в которое влетает основной боеприпас, срабатывающий внутри объекта с некоторым замедлением (степень замедления устанавливается в зависимости от характеристик цели).

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Характеристики Storm Shadow

Вес: 1300 кг;

Длина: 5,1 м;

Диаметр: 0,7м;

: турбореактивный Turmobeca Microturbo TRI 60-305, 4 кН;

Размах крыльев: 2,8м;

Операционная дальность: 560 км;

Высота полета: 30-40 м;

Скорость: 1000 км/ч;

Система наведения: инерционное, TERCOM, спутниковое наведение, инфракрасное самонаведение (на конечном этапе);

Напомним, во вторник, 9 мая 2023 года российские власти в Москве устроили очередной парад, на который пригласили лидеров "дружественных стран". Так, у путина были замечены премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиоиоев, а также Лукашенко Мирзийоев.

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