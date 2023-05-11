Велика Британія підтвердила передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow: як ця зброя змінить ситуацію на фронті

Відповідно до інформації, наданої декількома високопоставленими західними чиновниками, Велика Британія відправила Україні крилаті ракети дальнього радіуса дії під назвою Storm Shadow, як підготовку до очікуваного контрнаступу Збройних Сил України. Про це повідомляє CNN.

Читайте також: "путіна повісити й закінчиться війна": ветеран Другої світової прокоментував вторгнення рф

"Велика Британія раніше заявляла, що постачатиме Україні зброю великої дальності, тепер це буде включати кілька ракет Storm Shadow. Британський уряд чітко дав зрозуміти, що це лише відповідь на навмисні напади росії на цивільну національну інфраструктуру та є пропорційною відповіддю", – сказав західний чиновник CNN.

Відео дня

Storm Shadow є крилатою ракетою великого дальнього радіуса дії, спільно розробленою Великою Британією та Францією, яку зазвичай запускають з повітря. Згідно з даними, вона має дальність польоту понад 250 км, трохи відстаючи від американської армійської системи класу "земля-земля" ATACMS. Ці ракети можуть бути використані для завдання удару на тимчасово окупованій російською армією території України.

Західний чиновник повідомив, що Велика Британія отримала гарантії від уряду України, що ці ракети будуть використовуватись виключно на суверенній території України і не будуть застосовуватись на території росії.

У статті також зазначається, що британські офіційні особи часто висловлювали публічні заяви, визнавши Крим українською суверенною територією та назвавши його незаконно анексованим.

За словами високопоставленого американського чиновника, ракета Storm Shadow представляє "справжню зміну правил гри відносно дальності дії" і надає Києву можливості, які він запитував ще з самого початку війни.

Що відомо про Storm Shadow

Storm Shadow / SCALP EG – спільна розробка Франції та Великої Британії і призначена для атак на важливі стаціонарні цілі, які мають потужну протиповітряну оборону. Ця авіаційна крилата ракета може бути використана в будь-який час доби, навіть за складних метеоумов та проти застосування засобів радіоелектронної протидії противника.

Розробка ракети Storm Shadow була почата компанією MBDA в 1995 році на замовлення військових відомств Франції та Великої Британії. Перші успішні випробування ракети відбулися у грудні 2000 року, і вона була прийнята на озброєння британських військово-повітряних сил у 2003 році.

Французький та британський варіанти ракети Storm Shadow в цілому мають однакову конструкцію, різниця полягає лише у програмному забезпеченні та використовуваних літаках-носіях для ракети.

Основні особливості конструкції ракети SCALP/Storm Shadow включають твердотопливний двигун, висувні аеродинамічні поверхні, дозвукову швидкість (М=0,8), низький профіль польоту та малу радіолокаційну помітність.

Для забезпечення максимальної точності ракета оснащена системою прийому сигналів американської системи супутникової навігації GPS, а в майбутньому можливе використання європейської системи Galileo. На фінальному етапі полету ракети використовується тепловізійна система самонаведення з функцією розпізнавання цілей.

Підхід до цілі стандартний для дозвукових крилатих ракет – перед наближенням до цілі ракета виконує гірку з подальшим пікіруванням на об'єкт наведення. Кут пікірування може встановлюватися залежно від характеристики цілі. Бойова частина тандемна, типу BROACH на підльоті "вистрілює" в ціль суббоєприпас, пробиває отвір у стіні споруди, в який влітає основний боєприпас, що спрацьовує всередині об'єкта з деяким уповільненням (ступінь уповільнення встановлюється в залежності від характеристик цілі).

Читайте також: ЗСУ у Бахмуті знищили танк окупантів Т-90М "Прорив" за 4 000 000$

Характеристики Storm Shadow

Вага: 1300 кг;

Довжина: 5,1 м;

Діаметр: 0,7 м;

Двигун: турбореактивний Turmobeca Microturbo TRI 60-305, 4 кН;

Розмах крил: 2,8 м;

Операційна дальність: 560 км;

Висота польоту: 30-40 м;

Швидкість: 1000 км/год;

Система наведення: інерційне, TERCOM, супутникове наведення, інфрачервоне самонаведення (на кінцевому етапі);

Нагадаємо, у вівторок, 9 травня 2023 року російська влада у Москві влаштувала черговий парад, на який запросила лідерів"дружніх країн". Так, біля путіна були помічені премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Таджикистану Емомалі Рахмон, Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!