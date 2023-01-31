Включая мэра: чиновникам горсовета на Киевщине массово вручили повестки (видео)

В Броварах в Киевской области представитель военкомата пришел на заседание горсовета и массово раздал повестки. Документы получили мэр Броваров Игорь Сапожко и местные депутаты.

Этот момент попал на видео, опубликованное местным Телеграмм-каналом "Трибуна". Заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц выступил перед депутатами и вручил повестки 9 собравшимся.

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"С целью уточнения учетных данных военнообязанных сейчас будут вручены повестки всем присутствующим мужчинам. Начнем с вас Игорю Васильевичу", — с этими словами Григорьянц подошел к Сапожку и положил на стол перед ним повестку.

Сапожко расписался, что получил повестку. После этого представитель центра комплектования стал вызывать присутствующих на заседании по списку и вручать им повестки.

Отмечается, что теперь все получившие повестки должны явиться в военкомат и уточнить учетные данные. Также они пройдут медкомиссию.

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Мэр Броваров прокомментировал это событие так: "Наши работники проходили медкомиссию, нас снова пригласили на сверку учета военной службы, поэтому, действительно, буду идти в военкомат для того, чтобы сверить определенные учета, снова пройти соответствующие комиссии, если это необходимо" (цитата по ТСН).

Сообщается, что повестки получат еще 98 мужчин из Броварской ОТГ.

Напомним, что мужчинам грозит административная и уголовная ответственность при нарушении правил военного учета. Также на военнообязанных могут наложить штраф.

Адвокат Роман Симутин объяснил, могут ли задержать и угрожать в случае отказа от повестки. Поскольку с начала военного положения в Украине идет мобилизация из-за полномасштабной войны.

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