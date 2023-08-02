Вкусный перекус к кинопросмотру: рецепт кабачков-фри
Отличный вариант перекуса к интересному фильму по рецепту от Schuba. Делаются такие кабачки очень просто и быстро.
Ингредиенты:
Кабачки – 250 г
Мука пшеничная – 4 ст. л.
Орегано сушеное – 1 ч. л.
Масло подсолнечное рафинированное – по вкусу
Соль – по вкусу
Холодная вода – 50 мл
Уксусный соус
Белый винный уксус – 2 ст. л.
Красный перец – 0.5 шт.
Чеснок, зубчики – 1 шт.
Сахарная пудра – 1 ч. л.
Соль – по вкусу
Чеснок очистите и измельчите.
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Способ приготовления:
1. Чили очистите от семян и нарежьте.
2. Винный уксус, чили, чеснок, сахарную пудру и соль смешайте и отставьте.
3. Муку и щепотку соли взбейте с 50 мл холодной воды в миске до образования однородной пасты.
4. Очищенные кабачки нарежьте на полоски длиной 6 см и толщиной 5 мм.
5. Налейте в глубокую кастрюлю с толстым дном на 1 см высотой подсолнечного масла. Разогрейте на среднем огне, пока она не закипит.
6. Кабачок обваляйте в тесте.
7. Аккуратно извлеките их шумовкой, стряхнув излишки теста.
8. Кабачки опустите в разогретое масло.
9. Жарьте 5 минут. Подавайте с соусом по вкусу.
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