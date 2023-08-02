Вкусный перекус к кинопросмотру: рецепт кабачков-фри

Отличный вариант перекуса к интересному фильму по рецепту от Schuba. Делаются такие кабачки очень просто и быстро.

Ингредиенты:

Кабачки – 250 г

Мука пшеничная – 4 ст. л.

Орегано сушеное – 1 ч. л.

Масло подсолнечное рафинированное – по вкусу

Соль – по вкусу

Холодная вода – 50 мл

Уксусный соус

Белый винный уксус – 2 ст. л.

Красный перец – 0.5 шт.

Чеснок, зубчики – 1 шт.

Сахарная пудра – 1 ч. л.

Соль – по вкусу

Чеснок очистите и измельчите.

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Способ приготовления:

1. Чили очистите от семян и нарежьте.

2. Винный уксус, чили, чеснок, сахарную пудру и соль смешайте и отставьте.

3. Муку и щепотку соли взбейте с 50 мл холодной воды в миске до образования однородной пасты.

4. Очищенные кабачки нарежьте на полоски длиной 6 см и толщиной 5 мм.

5. Налейте в глубокую кастрюлю с толстым дном на 1 см высотой подсолнечного масла. Разогрейте на среднем огне, пока она не закипит.

6. Кабачок обваляйте в тесте.

7. Аккуратно извлеките их шумовкой, стряхнув излишки теста.

8. Кабачки опустите в разогретое масло.

9. Жарьте 5 минут. Подавайте с соусом по вкусу.

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