Вкусный тарт со спаржей и сыром: шеф-повар поделилась рецептом (видео)
Украинская шеф-поварешка Валя Саенко поделилась полезным рецептом тарта с вкусной начинкой. Кушанье готовится очень быстро, если использовать готовое слоеное тесто без дрожжей.
В своем Instagram кулинарка отметила, что все ингредиенты можно заменять, но не спаржу и тесто. Она посоветовала брать любой крем-сыр, а вместо хамона – ветчину или бекон.
Как просто приготовить спаржу: суперполезный рецепт
Необходимые ингредиенты:
- Тесто слоеное без дрожжей – 0,5 кг.
- Крем-сыр (кулинарка принимала рикотту) – 200 г.
- Спаржа – 250 г.
- Хамон – 50 г.
- Соль, специи по вкусу (зубчик чеснока, орегано, чабрец, копченая паприка, зелень укропа или петрушки).
- Желток для смазки.
Пошаговый рецепт приготовления:
1. Раскатайте тесто в пласт, проколите вилкой, смажьте желтком и запекайте при температуре 180 градусов около 20 минут.
2. Пока тесто выпекается, приготовьте крем. Смешайте сыр, щепотку соли и все любимые специи.
3. Далее беритесь за спаржу. Саенко рассказала, что в этот раз ее не зачищала, а сделала по-другому.
"Просто возьмите один побег и начните его гнуть. Он сломается именно там, где кончается жесткая часть", – посоветовала кулинарка.
Спаржу нужно бланшировать 1 минуту в подсоленном кипятке и сразу положить в холодную воду.
4. После выпечки теста необходимо смазать кремом, выложить спаржу, хамон и присыпать фетой. Запекайте еще 5-7 минут на температуре 180 градусов, чтобы все ингредиенты "поженились".
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