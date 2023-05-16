Вкусный тарт со спаржей и сыром: шеф-повар поделилась рецептом (видео)

Вкусный тарт со спаржей и сыром – выпечка на слоеном тесте

Украинская шеф-поварешка Валя Саенко поделилась полезным рецептом тарта с вкусной начинкой. Кушанье готовится очень быстро, если использовать готовое слоеное тесто без дрожжей.

В своем Instagram кулинарка отметила, что все ингредиенты можно заменять, но не спаржу и тесто. Она посоветовала брать любой крем-сыр, а вместо хамона – ветчину или бекон.

Как просто приготовить спаржу: суперполезный рецепт

Необходимые ингредиенты:

Тесто слоеное без дрожжей – 0,5 кг.

Крем-сыр (кулинарка принимала рикотту) – 200 г.

Спаржа – 250 г.

Хамон – 50 г.

Соль, специи по вкусу (зубчик чеснока, орегано, чабрец, копченая паприка, зелень укропа или петрушки).

Желток для смазки.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Раскатайте тесто в пласт, проколите вилкой, смажьте желтком и запекайте при температуре 180 градусов около 20 минут.

2. Пока тесто выпекается, приготовьте крем. Смешайте сыр, щепотку соли и все любимые специи.

3. Далее беритесь за спаржу. Саенко рассказала, что в этот раз ее не зачищала, а сделала по-другому.

"Просто возьмите один побег и начните его гнуть. Он сломается именно там, где кончается жесткая часть", – посоветовала кулинарка.

Спаржу нужно бланшировать 1 минуту в подсоленном кипятке и сразу положить в холодную воду.

4. После выпечки теста необходимо смазать кремом, выложить спаржу, хамон и присыпать фетой. Запекайте еще 5-7 минут на температуре 180 градусов, чтобы все ингредиенты "поженились".

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