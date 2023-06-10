Во второй половине июня Землю накроет мощная трехдневная магнитная буря: названы даты

Магнитные бури в июне 2023 - календарь магнитных бурь на июнь - названы опасные дни в июне 2023 года

В июне ожидается несколько мощных магнитных бурь. Метеозависимые люди и хронические болезни могут испытывать общее ухудшение самочувствия и другие недуги.

Даты календарных бурь опубликовали на сайте Meteoagent, который ссылается на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Ученые определяют космическую погоду каждый месяц и предупреждают об опасных явлениях.

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Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, ближайший сильный метеоудар мощностью 4 балла ожидается 16 июня. Но наиболее опасный продлится с 18 по 20 июня, когда мощность магнитной бури составит 5 баллов.

Трехдневная магнитная буря накроет Землю во второй половине июня

В остальное время магнитные бури будут являться мощностью от 2 до 4 баллов, то есть слабые и средней силы.

Календарь магнитных бурь на июнь

Слабые магнитные бури в 2 балла: 1, 6-15, 17, 21-30 июня.

Слабые магнитные бури в 3 балла: 3-5 июня.

Сильные магнитные бури в 4 балла: 2, 16 июня.

Мощные магнитные бури в 5 баллах: 18-20 июня.

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном/постоянная сонливость и обострение хронических болезней.

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Как улучшить здоровье во время магнитных бурь

Соблюдать несколько простых правил, чтобы улучшить здоровье в период магнитных бурь:

1. Пейте достаточно чистой воды, зеленого или травяного чая. Откажитесь от кофе, алкогольных напитков и энергетиков.

2. Следите, что ваше питание было сбалансированным. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

3. Выбирайте прогулки на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки. Эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

4. Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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