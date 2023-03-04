Водка, молоко и глицерин: странные, но эффективные способы выведения пятен из одежды

С некоторыми пятнами на одежде не способны справиться даже дорогостоящие моющие средства и порошки. Однако всегда в помощи станут подручные народные средства, не раз проходившие проверку на эффективность.

Некоторые из нижеперечисленных средств вас удивят, однако они будут эффективны, поэтому смело можете использовать лайфхаки из стирки, которыми пользовались наши бабушки.

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К примеру, пятна от кофе, чая и шоколада поможет вывести смесь глицерина с нашатырным спиртом (4 части глицерина и 1 часть нашатырного спирта). Старые пятна от чая лучше удалять раствором щавелевой кислоты (1/2 ч. л. на 1 стакан воды) или раствором гипосульфита (1 ч. л. на 1/2 л воды). Затем вещь надо постирать в мыльной воде, добавив на каждый литр воды 2 ч. л. нашатырного спирта, и хорошо прополоскать.

Чайные пятна из белой ткани выводят перекисью водорода или лимонным соком, после чего следует постирать и прополоскать в теплой воде.

Еще пятна от кофе можно сначала протереть бензином, затем нашатырным спиртом, наполовину разбавленным водой.

Кстати, теплый глицерин поможет вывести пятна из тонких тканей. Надо просто смочить пятна подогретым глицерином и оставить на 5-10 минут, затем прополоскать теплой кипяченой водой.

Блузки от пятен спасет молоко – замочите вещь в теплом молоке, затем смойте теплой водой и постирайте в машинке.

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А еще пятна от шоколада и кофе выводят перекисью водорода, однако это касается белых вещей.

Лучшие народные способы пятновыводения от продуктов это раствора глицерина и водки (в равных частях). Также можно подержать смоченную теплой водой ткань и протереть уксусом пятно.

А свежие пятна от яблок, малины, черешни и фруктового сока смоются тампоном, смоченным мыльной водой или смесью равных частей уксуса и лимонного сока. Затем следует постирать вещи.

Свежее пятно от яиц на шелковой и хлопковой ткани можно снять, если промыть его в холодной воде, затем потереть ваткой, смоченной в слабом уксусном растворе, после чего постирать вещи в теплой воде.

Пятна от масла легко снимаются керосином. Процедура вывода в определенной степени стандартна: тряпочкой, смоченной в керосине, осторожно потереть загрязненное место и затем постирать вещь в теплой воде с мылом.

Пятна от рыбы, консервов и супа можно удалить раствором из 1 ч. л. глицерина, 1/2 ч. л. нашатырного спирта и 1 ч. л. воды. Из изделий из натурального и искусственного шелка такие пятна можно удалить такой же смесью с разницей, что вместо воды добавляется 1 ч. л. водки. Также поможет вывести жирные пятна уксус.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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