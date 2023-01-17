Водохреще или Водохрища: как правильно называется праздник Крещения Господня

Ежегодно православные верующие 19 января отмечают большой праздник – Крещение Господне или Крещение. Он является третьим и завершающим праздником рождественского цикла.

В сети часто возникают споры по поводу того, как правильно называется этот праздник на украинском языке, и как правильно отменять его название. В народе этот день имеет немало названий, поэтому UAportal поможет разобраться, какое из них правильно.

Церковное название – Крещение Господне, его тоже используют немало людей. Впрочем, в быту этот праздник называют часто сокращенно – Крещение, но и используют такие названия, как: Иордан, Богоявление (Явление), Водохреще (Водохрестя, Водохрещі, Водохреща, Водохрища), Водосвяття, Епифания.

Словари фиксируют название "Водохреще" именно с ударением на втором слоге. Однако в народе часто произносят "Водохреще" и "Водохреща" с ударением на третий слог.

Реже можно встретить варианты "Водохрища" или "Водохрища" с ударением на второй и третий слог соответственно. Приверженцы такого названия утверждают, что в названии праздника есть часть слова "Христос", а не "крест".

Впрочем, наиболее распространенными являются названия "Водохреще" и "Водохреща". Существуют оба названия, но "Украинский орфографический словарь" представляет лишь одну основную форму – "Водохреще" с ударением на второй слог.

В родительном падеже будет правильно "Водохреща", например, праздник Водохреща, день Водохреща, с ударением на втором слоге. Такая же форма зафиксирована в 11-томном академическом словаре.

Напомним, UAportal рассказал об истории этого праздника, традициях и запретах, а также подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе.

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