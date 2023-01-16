Военный эксперт спрогнозировал, усилят ли мобилизацию в Украине

В Украине мобилизационные мероприятия официально продлятся до конца февраля. Однако не исключено, что призыв могут продлить.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua отметил, что планы власти по мобилизации могут изменяться с учетом ситуации на фронте и в случае, если российские войска начнут новые наступления.

"Ужесточение мобилизационных мер в нашей стране может произойти в случае подготовки к отражению вероятного наступления российских войск", – сказал он.

Жданов считает, что мобилизация будет зависеть и от того, предоставит ли западные партнеры Украине необходимую технику и вооружение. "Дело в том, что сейчас мы не можем развернуть масштабную мобилизацию из-за нехватки техники. Наберем мы людей и что мы с ними будем делать? У нас не хватает техники. Кроме этого, сегодня система работает как конвейер: мы несем потери, потому что идет война. Для пополнения мы постоянно понемногу подбираем людей. Но ажиотажа нет", – заметил Жданов.

По его информации, в настоящее время военкоматы набирают людей в армию по профессиональной принадлежности – механиков, водителей или наводчиков.

"Если такие люди есть, то их вызывают. Если таких нет, то идет набор пригодных для службы. Последние направляются на обучение и овладевают военными специальностями", — пояснил он.

Что касается раздачи повесток в общественных местах, Жданов уверен, что этот процесс будет продолжаться и дальше.

"Повестка вручается не для того, чтобы сразу отправить на фронт. Она вручается для того, чтобы человек пришел в военкомат и уточнил свои данные. Сейчас Верховная Рада хочет решить этот вопрос на законодательном уровне: чтобы каждый гражданин был обязан сам приходить в военкомат и уточнять свои данные", – добавил эксперт.

UAportal ранее рассказывал о перечне болезней и состояний здоровья, с которыми лиц не могут призвать на военную службу.

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