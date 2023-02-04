Военный ВСУ показал, как письма от детей защищают их на войне (видео)

Украинские дети шлют письма военным на фронт, в которых желают им скорейшего окончания войны и желают вернуться домой живыми и невредимыми. Эти детские письма наши защитники хранят и даже делают из них своеобразные талисманы.

Один из украинских бойцов показал письмо, полученное от девочки Камилы, к которому она добавила еще и рисунок. Он отметил, что "нашему войску помогают не только волонтеры, но и детишки".

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Боец ВСУ добавил, что очень благодарен за такое послание. "Как каждый боец ВСУ или терробороны, когда мы получаем такие рисунки, то делаем следующее — мы прикладываем к нашей защите и всегда носим с собой", – сказал он и показал, как составляет письмо от девочки в файл, осторожно сворачивает его и прикрепляет скотчем изнутри к пластине, цепляющейся к бронежилету.

"Эти обереги от наших детей помогали нам одерживать победу. И теперь все пожелания и слова, которые нам дети пишут, они будут помогать нам", — добавил военный и поблагодарил украинских детей за их рисунки, стихи и письма.

Напомним, бойцы из 126 отдельной бригады территориальной обороны г.Одесса поделились историей, которая едва не довела мужественных защитников до слез. Они получили от школьника конверт, сделанный собственноручно, а в нем нашли деньги и благодарность от ребенка, желавшего им победить в войне против россиян.

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