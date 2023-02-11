Воины из 79 ОДШБ устроили 'огневой мешок' для оккупантов возле Марьинки (видео с дрона)

Бойцы из 79 отдельной десантно-штурмовой бригады заставили российских оккупантов бежать, бросив оружие и раненых собратьев. Это произошло вблизи Марьинки в Покровском районе Донецкой области.

Кадрамы боя поделились военнослужащие 79 ОДШБ в Фейсбуке. Согласно их сообщению, ликвидированные россияне пытались штурмовать позиции украинских защитников.

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Отмечается, что "на днях противник силами к взводу пехоты попытался незаметно подойти к позициям одного из подразделений 79-ки, чтобы резким штурмом захватить их. Для этого вражеские бойцы двигались посадкой".

Аэроразведка "маруновых беретов из Николаева" вовремя заметила выдвижение противника. "Командиром десантного подразделения было принято решение немного подпустить штурмовое подразделение оккупантов, чтобы тот вышел на хорошо пристреленный участок. По сути, противнику был заранее подготовлен огневой мешок", — говорят бойцы.

Стало известно, что, когда вражеская пехота зашла в определенное место, десантники открыли по ней прицельный огонь из станковых гранатометов и пулеметов. "Понеся многочисленные потери, оккупанты сбежали бросая оружие и раненых товарищей", – рассказали в 79 ОДШБ.

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Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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