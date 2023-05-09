Волосы будут крепкими и блестящими: популярные маски из подручных средств.

Чтобы ваши волосы выглядели здоровыми, были крепкими и блестящими, можно даже в домашних условиях провести для них некоторые оздоровительные процедуры. Поддерживать здоровье волос лучше, добавив в рацион больше белка, витаминов и минералов, таких как железо, цинк и витамин В.

Также улучшить состояние волос без медицинских или косметических средств можно благодаря природным веществам, которые могут быть дома.

Старайтесь избегать чрезмерного использования устройств для укладки волос, таких как фен или выравниватель.

Читайте также: Будете иметь свежий и молодой вид: простые секреты, которые займут несколько лет

Массируйте время от времени голову, чтобы улучшить кровообращение, которое поможет укрепить волосяные луковицы. Массируйте вашу голову кончиками пальцев, совершая круговые движения.

Избегайте резкого изменения температуры. Холодный воздух и солнце могут вредить волосам. Надевайте шапку зимой и защищайте волосы от прямых солнечных лучей летом.

Косметологи советуют время от времени оживлять волосы с помощью разных природных масел.

Например, кокосовой, оливковой, или касторовой. Следует нанести несколько капель масла сначала на кончики волос, а затем распределить его по всей длине. Оставьте масло на 30 минут, а затем смойте волосы шампунем.

Также укрепить волосы можно яйцами, кефиром или настойкой корня лопуха.

Яйца содержат много белка, который является важным строительным материалом для волос. Для применения яичного масла на волосы разбейте яйца в миску, добавьте немного оливкового масла и взбивайте, пока не получите однородную смесь. Нанесите на волосы и оставьте на 20-30 минут, затем смойте теплой водой и шампунем. Яйцевая маска может укрепить волосы и сделать их более крепкими.

Читайте также: Дешево и действенно: как улучшить состояние кожи на лице с помощью популярного продукта

Кефир содержит протеины и питательные вещества, такие как кальций и витамины группы B. Чтобы использовать кефир для укрепления волос, нанесите на волосы кефир, распределите по всей длине и оставьте на 30 минут. После этого смойте волосы шампунем. Кефир может помочь укрепить волосы и придать им блеск.

Настойка корня лопуха: это растение содержит много питательных веществ, таких как инулин и растительные масла, которые помогают укрепить волосы. Нужно выкопать репейник вместе с корнем, помыть его, измельчить и заварить в двух литрах водах. Настоять сутки, а затем делать "ванночки" для волос - смачивайте настоем кожу голову в течение дня и старайтесь распределять по всей длине волос. Смывать настойку лопуха не следует.

Предлагаем также узнать, как укрепить и окрасить волосы одновременно благодаря одному натуральному ингредиенту.

Ранее UAportal писал, как эффективно избавиться от мешков под глазами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!