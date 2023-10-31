Воздушные шарики и корица: действенные способы отпугнуть голубей от балкона

Голуби могут быть опасны для людей, поскольку переносят болезни. Также эти птицы довольно распространены вредители, которые могут оккупировать ваш балкон, шуметь и засорять территорию пометом.

Чтобы отвадить голубей от своего балкона, нужно не оставлять на нем пищу, воду или растения. Если они все равно прилетают даже на пустой балкон, то можно использовать отпугиватели. В специализированных магазинах можно приобрести ленты с шипами на балконе. Они не позволяют птицам приземляться на перила балкона.

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Существует несколько видов спреев, которые можно использовать для отпугивания голубей. Эти спреи обычно содержат вещества, обладающие неприятным запахом для птиц. Издание Sante Plus пишет, что можно использовать воздушные шарики. Их надувают и развешивают на балконе. Голуби будут пугаться предметов, двигающихся под воздействием воздуха.

Модно попытаться использовать эфирные масла. Ими отделывают подоконники, садовую дорожку и все уголки, где любят находиться голуби.

Есть более дешевый вариант – можно использовать корицу и черный молотый перец. Издание отмечает, что запах приправ голуби не переносят, поэтому будут обходить территорию, где вы рассыплете эти средства.

Можно попробовать и уксус. Его сильный и резкий запах ощущается издалека.

Напомним, что нежелательные гости, такие как мухи, могут нарушить ваше душевное спокойствие. Существует безошибочное решение, чтобы избавиться от этой проблемы.

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