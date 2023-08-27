Воздушные силы раскрыли информацию о погибших в небе над Житомирщиной пилотах (фото)

Бригада тактической авиации города Васильков поделилась информацией о пилотах, погибших в небе над Житомирской областью в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39.

По данным бригады, в авиакатастрофе погибли три боевых пилота 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины.

"Во время полномасштабной агрессии РФ каждый из них был задействован в выполнении воздушных операций по защите Украины, в том числе тактических задач на Восточном и Запорожском направлениях", — говорится в сообщении.

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Одним из погибших был майор Вячеслав Минка, проживавший в Киевской области. Он вернулся в авиацию в 2015 году. С началом полномасштабного вторжения было более 200 часов налета.

"Был опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Знал разные типы самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу", — говорят в бригаде.

Также в небе погиб майор Сергей Проказин, проживавший в Полтавской области.

Он 24 года жизни посвятил авиации. Сначала был лётчиком, впоследствии стал заместителем командира бригады. "С 2022 года было более 100 часов боевых полетов. Собратья вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях", — добавили в бригаде.

Третьим погибшим оказался капитан Андрей Пильщиков, уроженец Харькова. Он имел позывной "JUICE".

"8 лет жизни посвятил авиации. С началом великой войны имел более 500 часов налета. В частности, во время выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Получил ряд государственных и ведомственных наград. Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности, в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16", – говорится в сообщении.

Бригада тактической авиации города Васильков выразила искренние соболезнования родным погибших, к ним присоединяется и редакция UAportal. Светлая память Героям.

Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла трагедия – в результате авиакатастрофы погибли три украинских пилота, среди которых был известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

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