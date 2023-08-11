Воздушные силы сбили 'Кинжал' над Киевщиной, другие ракеты целили по аэродрому на Прикарпатье и попали в дом

Российские оккупанты в пятницу, 11 августа, выпустили по Украине четыре аэробалистических ракеты "Кинжал". Воздушным силам удалось сбить одну из них над Киевщиной.

Целью оккупантов был аэродром. Об этом сообщили в ПС ВСУ в Telegram.

"Сегодня, около 10.00 противник совершил пуски 4-х аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К. Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей РФ. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что три ракеты ударили недалеко от аэродрома. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Одна из ракет попала в жилищный сектор.

Добавим, во время воздушной тревоги в ряде регионов раздались взрывы. Ракета попала на территорию частного дома в Ивано-Франковской области. В результате удара погиб 8-летний мальчик.

Напомним, 10 августа российские военные обстреляли 23 населенных пункта Запорожской области. В результате обстрелов два человека погибли, 21 — получил ранения. 9 августа россияне нанесли удар по жилому кварталу в Запорожье. Тогда три человека погибли, еще девять получили ранения, Россия использовала ракету Х-35.

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