Вождение Куста: уникальная традиция на Троицу, сохранившаяся только в одном селе в Украине

В селе Сварицевичи, расположенном в Ровенской области, проводится традиционный дохристианский обряд, известный как "вождение Куста". Этот обряд, который выполняли древляне, направлен на привлечение хорошего урожая и, по словам местных жителей, он не прерывался даже во время войн и советского периода. Исследователи утверждают, что это единственная деревня в Украине, где эта традиция еще придерживается.

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Сварицевичи находятся в Дубровицкой общине на границе с Беларусью. Вождение Куста проводится во время христианского праздника Троицы. Хотя этот обряд имеет сходство с приходом колядников, его суть отличается. В обряде принимают участие как молодые девушки, так и женщины постарше.

"По поверью, чем больше Кустов зайдет в дом, тем больше будет урожай на поле. Мы чтим природу, чтобы она уродила хорошее зерно, чтобы не было стихийных бед", – рассказала местная жительница Вера Зиль в документальном фильме журналиста Общественного Алексея Бухала.

Хозяева выносят пироги, конфеты, деньги девушкам, которые водят Куста, и выражают им благодарность за их визит. Суть этого обряда заключается в призыве к дождю и урожаю. Существует несколько кустовских песен, мелодия которых одинакова, но текст отличается.

Несколько лет назад журналист Общественного Алексей Бухало снял этот обряд и объяснил его значение и ход. С каждым годом участие в вождении Куста уменьшается, но традиция не теряет своего значения в этой деревне.

Следует отметить, что в Сварицевичах расцветать дом зеленью к этому празднику считается грехом. В 2018 году вождение Куста было внесено в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по приказу Министерства культуры.

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