'Возможны неприятности и несчастья': астролог назвал самые опасные дни в апреле 2023

Апрель 2023 года может принести плохие новости – солнечное затмение в напряжении с Плутоном указывает на опасные события, которых будет невозможно избежать. Есть риск эскалации в войне, сильных землетрясений и цунами.

Об этом "Главреду" заявил астролог Влад Росс. По его словам, самым сложным периодом станет 18-23 апреля, 20 апреля существует риск гибели большого количества людей.

"Если кремлевский карлик решит нажать красную кнопку, мир может этого не пережить. По крайней мере, тенденция солнечного затмения 20 апреля и следующего лунного затмения 5 мая такова, что будет сохраняться опасность ядерного взрыва или удара", – предупредил он.

По словам астролога, благоприятной для разного рода начинаний будет только первая половина месяца. С 18 апреля – большой риск неприятностей и несчастий.

Что касается ситуации на фронте, Росс прогнозируюет, что Вооруженным силам Украины удастся добиться определенных успехов, ситуация будет переломной.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.