Враг активизируется: экстрасенс рассказал, что ждет Украину 24 февраля

Нового масштабного наступления Росси на Украину 24 февраля не будет, однако враг может устроить массированный ракетный обстрел. Не исключены и теракты.

Об этом заявил экстрасенс и таролог Андрей Шелухин. "Чтобы я сказал, что там будет какое-то мегабольшое наступление, то нет. Мне кажется, что оно уже началось. Но в этот день будут активизироваться оккупанты", – отметил он.

По словам астролога, в годовщину войны будут прилеты, хотя украинская ПВО сможет сбить много вражеских целей. Также есть вероятность начала скрытой операции.

Кроме того, 24 февраля станет днем, богатым на политические заявления. Возможны громкие решения, которые повлияют на будущее Украины.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

Астролог Яна Тимощук считает, что самым опасным будет для Украины 24 февраля, трудными – март и апрель. В мае ситуация несколько улучшится.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.