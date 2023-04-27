'Все будет очень неожиданно': астролог дала прогноз по окончанию войны в Украине и рассказала, чего ждать в 2024 году

Вооруженные силы Украины летом 2023 года будут успешно освобождать от врага территории. Россию же ждет расплата за войну.

Об этом "Главреду" заявила астролог Ангелина Вакулина. "Украина победит 100%. Каким образом закончится война? Все будет очень неожиданно. Вероятнее всего – это будет смена власти в РФ, а заключение договора будет с другой властью", – отметила она.

По словам астролога, разрушительные процессы в России начнутся осенью – есть вероятность переворота, гражданской войны и потери территорий. Страна-агрессор откажется от ранее оккупированных регионов Украины, в том числе и Крыма. Более того, часть РФ может взять под контроль Китай.

Вакулина добавила, что гороскоп для Украины с 2024 года очень благоприятный – в страну придут значительные инвестиции, начнется восстановление пострадавших от войны территорий.

"Будут очень много стран помогать, некоторые страны сыграют решающую роль. Со следующего года наша страна входит в чудесные астрологические транзиты, которые я просмотрела и в астрологии, и в таро", – подытожила она.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.