ВСУ блестяще уничтожили позицию минометного расчета оккупантов у Бахмута (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои ведутся вблизи Бахмута Донецкой области.

В Одаровке артиллеристы уничтожили позицию минометного расчета кассетными боеприпасами. На обнародованном видео боекомплект сдетонировал, уничтожив позицию.

"Блестящая работа украинской артиллерии по позициям россиян в Одрадовке у Бахмута. Позиция минометного расчета противника была обстреляна кассетными боеприпасами", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы БПЛА зафиксировали взрыв боекомплекта. На следующих кадрах виден ствол дыма, идущий с места взрыва.

Точное время и место уничтожения минометного расчета не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее на Запорожском направлении фронта бойцам из подразделения Khorne Group удалось "задвухсотить" сразу две российские самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С".

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